Ради комфорта: Пулково внедрил инновационную систему распределения пассажиропотока

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В Пулково внедрили инновационную систему распределения пассажиропотока

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Она учитывает загруженность в зоне регистрации, на паспортном контроле и пунктах досмотра ручной клади.

Петербургский аэропорт Пулково первым в России внедрил инновационную систему, которая позволяет контролировать и грамотно распределять потоки пассажиров.

Она позволит бороться с пробками на въезде и скоплениями людей внутри терминалов. Работает она пока в тестовом режиме, но уже сейчас видны результаты. От въезда на территорию Пулково до так называемой «чистой зоны» с магазинами и выходами на посадку можно пройти всего за полчаса.

«Мы создали кросс-функциональный центр, для того чтобы все участники процессов обслуживания пассажиров, вокруг кого аккумулируются большие потоки пассажиров, были в едином пространстве и могли обмениваться информацией для эффективного принятия решений», — отметил руководитель службы управления пропускной способностью в аэропорту Пулково Алексей Костылев.

Система учитывает загруженность в зоне регистрации, на паспортном контроле и пунктах досмотра ручной клади. В случае возникновения заторов поступает сигнал, и диспетчеры направляют на перегруженный участок дополнительных сотрудников, чтобы увеличить пропускную способность.

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