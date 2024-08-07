Сумма долга Блиновской выросла почти на 500 тысяч рублей

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 20 0

В СИЗО королева марафонов находится уже более полугода.

Сумма долга Блиновской выросла почти на 500 тысяч рублей

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

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Сумма долга королевы марафонов Елены Блиновской увеличилась почти на полмиллиона рублей. С регистрационными документами блогера ознакомился 5-tv.ru.

По данным от 7 августа, полная сумма долга Блиновской составляет более одного миллиарда 219 миллионов рублей. Днем ранее она была равна одному миллиарду 218 миллионам 626 тысячам.

Также известно, что 6 августа в Савеловский районный суд города Москвы поступило уголовное дело в отношении Блиновской. Арест блогеру продлили до 19 августа. В СИЗО она находится с января по причине нарушения правил домашнего ареста, который ей изначально назначили.

По словам адвоката блогера Натальи Сальниковой, последняя выплата от Блиновской поступила 24 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Блиновской. Интернет-знаменитость обвиняется по нескольким статьям УК РФ.

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