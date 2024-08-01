Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Блиновской

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Елены Блиновской. Об сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Она обвиняется по части 2 статьи 198 УК РФ („Уклонение физического лица от уплаты налогов“), пункту „б“ части 4 статьи 174.1 УК РФ („Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем“) и части 1 статьи 187 УК РФ („Неправомерный оборот средств платежей“)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Блиновская при помощи супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, а это — особо крупный размер. Затем они вдвоем легализовали из этих денег 716 миллионов рублей.

После вручения Блиновской обвинительного заключения дело направят в Савеловский районный суд столицы. Прежде блогеру продлили арест до 19 августа. Она находилась под домашним арестом, но в январе этого года ее отправили в СИЗО из-за нарушений — она организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд отклонил апелляционную жалобу Аяза Шабутдинова на продление ареста.