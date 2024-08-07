Погибли десять человек: СК установил причину взрыва в доме Нижнего Тагила

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 84 0

СК: взрыв в доме в Нижнем Тагиле произошел из-за скопления газа

Погибли десять человек: СК установил причину взрыва в доме Нижнего Тагила

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Пятеро из погибших были детьми.

Взрыв в Нижнем Тагиле, в результате которого обрушилась часть многоэтажного дома и погибли десять человек, произошел из-за скопления газовоздушной смеси. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области.

«По данным следствия, в результате ненадлежащего технического обслуживания обвиняемыми соответствующего оборудования в жилом доме произошло скопление газовоздушной смеси, с последующим воспламенением и обрушением части многоквартирного жилого дома по улице Сибирской в городе Нижнем Тагиле», — уточнили в ведомстве.

Сотрудникам газовой службы, которые проводили обслуживание газового оборудования в этом доме, предъявлено обвинение по уголовной статье об оказании услуг ненадлежащего качества. По информации СК, уже сегодня троим подозреваемым будет избрана мера пресечения.

Страшная трагедия произошла 1 августа. В доме № 81 по улице Сибирской Нижнего Тагила прогремел мощный взрыв: произошло полное обрушение одного подъезда, а затем частичные повреждения получили и соседние.

Из-под завалов разрушенного дома удалось спасти 15 человек. Десять жильцов дома погибли, пятеро из них — несовершеннолетние.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после взрыва газа в доме Нижнего Тагила задержали мастера и двух слесарей.

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