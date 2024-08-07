Гостей форума-фестиваля «Москва 2030» ожидает погружение в мир технологий

Посетить мероприятие и увидеть необычные арт-инсталляции можно вплоть до 8 сентября.
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru
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Гости форума-фестиваля «Москва 2030» могут заглянуть внутрь цифрового двойника города в центральной арт-инсталляции «Время сервисов». Об этом сообщается в личном блоге мэра Москвы Сергея Собянина.
Пр словам начальника отдела выставочной деятельности столичного Департамента информационных технологий Анастасии Шаровой, зеркальные конструкции, расположенные в центре Москвы в рамках форума-фестиваля, отражают прошлое и будущее мегаполиса. В частности, арт-инсталляция посвящена 30-летию Рунета и тому, как развивались технологии в столице с 1994 года.
Гости столицы смогут заглянуть также и внутрь зеркальных конструкций, где представлен цифровой двойник города. Павильон «Умный город» на ВДНХ также позволит людям познакомиться с полной экспозицией, которая тоже интерактивная.
Отмечается, что благодаря представленной инсталляции «Счетчики» люди смогут узнать — насколько востребованы онлайн-сервисы столицы. Начиная с результатов «Активного гражданина» и заканчивая единым читательским билетом.
Форум-фестиваль «Москва 2030» проходит в столице с 1 августа, а двери перед гостями закроются только 8 сентября.
Ранее 5-tv.ru писал о других мероприятиях, которые пройдут в рамках форума-фестиваля «Москва 2030».
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