Мужчину госпитализировали с серьезной травмой. Что еще известно о ЧП?

Взрыв неустановленного предмета произошел в подмосковном городе Лобня. Об этом сообщили в пресс-служба МЧС России по Московской области.

По информации ведомства, возгорания за взрывом не последовало, разрушений в многоквартирном доме также нет.

По информации местных жителей Лобни, в пострадавшей квартире проживал мужчина, который коллекционировал боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Когда сосед ушел из жизни, в его квартиру приехали родственники, чтобы разобрать вещи. Именно в этот момент в доме Лобни произошел хлопок.

«Родственники приехали, начали вещи выносить. Что-то там было, взорвалось. Его выносили — кисти не было, руки вообще», — сообщила корреспонденту 5-tv.ru очевидица событий.

Пострадавшим оказался разнорабочий, который помогал родственникам погибшего разбирать квартиру. Мужчину с травмой конечности госпитализировали в больницу.

Следственный комитет организовал проверку по факту произошедшего в Лобне, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК установил причину взрыва в доме Нижнего Тагила. Троим фигурантам уголовного дела изберут меру пресечения уже сегодня.