Требовали миллионы: петербургские оперативники задержали банду вымогателей

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Петербургские оперативники задержали банду вымогателей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Жертвой злоумышленников стал предприниматель.

Петербургские оперативники задержали банду вымогателей. Их жертвой стал предприниматель, у которого требовали 100 тысяч долларов якобы в счет долга перед бывшим партнером.

Мужчину подкарауливали на улице, угрожали его семье. Испугавшись за своих близких, коммерсант отдал нападавшим деньги. Ну а банда решила подзаработать еще 50 миллионов рублей. На этот раз мужчина обратится в полицию. Там быстро установили личности серых коллекторов, пять человек задержаны, сейчас ищут их подельников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России задержаны пособники телефонных мошенников. Десятерых злоумышленников взяли на территории Белгородской и Воронежской областей. Во время разговора с жертвами преступники чаще всего представлялись сотрудниками банков или полиции. Ущерб составил свыше десяти миллионов рублей.

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