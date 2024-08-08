«Не позволялось»: в каких условиях содержали обменянного Клюшина в СИЗО на Западе

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 34 0

Адвокат обменянного Клюшина рассказал об условиях его содержания в СИЗО в США

«Не позволялось»: в каких условиях содержали обменянного Клюшина в СИЗО на Западе

Фото: Кирилл Зыков / ТАСС

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Встречи с адвокатами в Швейцарии разрешали не более двух-трех раз в неделю. Что изменилось после экстрадиции в США?

Адвокат возвращенного в РФ в рамках обмена заключенными с Западом Владислава Клюшина раскрыл условия содержания россиянина в западных тюрьмах. Об этом Оливер Чирик рассказал в интервью для «Известий».

По словам юриста, сразу после ареста Клюшина отправили в швейцарскую тюрьму, где россиянин находился около десяти месяцев. При этом даже юристам и адвокатам запрещалось контактировать с ним каждый день. Встреч удавалось добиться максимум два-три раза в неделю.

«Когда его уже экстрадировали в США, СИЗО, условия его содержания улучшились. У нас был контакт практически каждый день, его американский адвокат посещал тоже практически каждый день, был доступ путем видеосвязи, что не позволялось, например, в швейцарском СИЗО», — рассказал Чирик.

Он также подчеркнул, что в тюрьме Швейцарии ему позволяли общаться с подопечным не лицом к лицу, а только через стекло и микрофон. Чирик предполагает, что таким образом швейцарские власти подслушивали их разговоры.

Адвокат заявил, что американские власти относились к Клюшину лояльнее, чем швейцарские, предположительно, потому что он имел для них ценность в будущем.

Швейцария задержала Владислава Клюшина в марте 2021 года по запросу США. Вашингтон обвинил россиянина в том, что он и его сообщники якобы заработали десятки миллионов долларов, взломав конфиденциальную информацию о зарегистрированных на бирже компаниях США.

В аэропорту Турции 1 августа состоялся самый масштабный за последнее время обмен заключенными между Россией и странами Запада.

Ранее 5-tv.ru публиковал полный список заключенных, которыми обменялись российская и западная стороны в аэропорту Анкары.

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