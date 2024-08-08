«Мы всех обгоним»: Леон Кемстач сравнил российское кино с голливудским

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 273 0

Актер Леон Кемстач: российское кино скоро обгонит голливудские фильмы

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Актер не стал скрывать — и он хотел бы попробовать себя в западной киноиндустрии. Но от отечественной не отказывается.

Актер Леон Кемстач ответил на вопрос о съемках в Голливуде. Молодой талант признался — ему хотелось бы поработать в киноиндустрии США, но все же лучше российского кино ничего нет. Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

«Думаю, это амбиции каждого актера. Конечно, хочется попробовать себя на всемирной публике. Голливуд — это все на самом деле, очень круто. Но российское кино… Через год мы всех уже обгоним. Потому что вы сами знаете правила Голливуда. Они не совсем нравственные», — сказал актер на премьере зарубежного блокбастера «Бордерлендс» в киноцентре «Октябрь».

К слову, Кемстач развивается не только в кино, но и в музыкальной сфере. Недавно он признался, что хотел бы выступить на «Алых парусах». Он намекнул, что ждет приглашения на этот захватывающий и душевный праздник. А если бы и его выпускной прошел в Петербурге, то он был бы вдвойне счастлив.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с чем связан возросший интерес к сказкам.

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