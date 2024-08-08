Перевернутый вертолет Robinson обнаружен вблизи вулкана на Камчатке

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 13 0

Следствие возбудило уголовное дело.

Перевернутый вертолет Robinson обнаружен вблизи вулкана на Камчатке

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Перевернутый вертолет Robinson обнаружили лежащим на расстоянии порядка 130 километров от города Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

«На Камчатке проводится доследственная проверка по факту авиационного происшествия с воздушным судном», — написано в сообщении.

По данным следствия, лежащий на боку одной из сторон фюзеляжа вертолет Robinson обнаружили рядом с камчатским вулканом Малый Семячик. Отмечается, что информация о повреждении воздушного судна уточняется, как и причины и обстоятельства происшествия.

Проводится доследственная проверка по уголовной статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Это не первый случай пропажи вертолета Robinson — в июне похожий случай произошел в Амурской области. Тогда в результате крушения воздушного судна погибли пять человек — один пилот и четыре пассажира Robinson R66.

Ранее 5-tv.ru писал, как в прошлом месяце в Якутии пропал вертолет Robinson R44II — на борту находились три пассажира и один пилот.

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