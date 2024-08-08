Американские правоохранители предъявили доказательства новых нарушений сына действующего главы Белого дома.

Сегодня стало известно о новом повороте в деле сына Байдена. Выяснилось, что Хантер получал взятки на миллионы долларов за попытки повлиять на политику США в период, когда его отец был вице-президентом.

Доказательство этому удалось найти прокуратуре. Ведомство опубликовало документ, в котором говорится: Хантеру платил некий бизнесмен из Румынии, который хотел, чтобы власти Штатов помогли ему уйти от уголовного преследования в его стране.

Согласно материалам дела, Хантер Байден за деньги лоббировал интересы предпринимателя в американском правительстве и давал ему юридические консультации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Байден посоветовал девочке не заводить серьезных отношений до 30 лет. Глава Белого дома пообщался с дочерью журналистки Курмашевой, приехавшей в США в ходе масштабного обмена заключенными.