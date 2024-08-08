До выборов месяц: как в России готовятся к единому дню голосования

о словам экспертов, большинство подготовительных процедур уже завершено.

До единого дня голосования остается ровно месяц. Миллионы россиян будут выбирать представителей в органы власти разных уровней. И сегодня процесс подготовки к важному политическому событию страны обсуждался на круглом столе Экспертного института социальных исследований.

Традиционно особое внимание приковано к губернаторским кампаниям.

«Всего на выборы губернаторов выдвинулось 147 кандидатов, из них 120 кандидатов — от 20 политических партий. Зарегистрировано было 96 кандидатов, 93 из них — от десяти партий. Высочайшую активность проявляют партии на выборах других уровней. В частности, на довыборы в Госдуму выдвинулось 16 партий, один самовыдвиженец. Все были зарегистрированы», — рассказал директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.

По словам экспертов, большинство подготовительных процедур уже завершено. По мнению участников, именно сейчас от активности политических партий в регионах и от кандидатов будут зависеть итоги выборов 8 сентября.