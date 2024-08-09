«Скучно и грустно»: Гарик Харламов заявил, что похудение сделало его несчастным

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 33 0

Комик Харламов заявил, что был несчастен после похудения на 18 килограммов

«Скучно и грустно»: Гарик Харламов заявил, что похудение сделало его несчастным

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Комик признался, что предпочел бы жить мало, но счастливо.

Комик Гарик Харламов похудел за полтора года на 18 килограммов, но есть один нюанс: он стал гораздо несчастнее. Об этом он рассказал в интервью блогеру Надежде Стрелец.

Шоумен отметил, что теперь он нравится себе в зеркале, однако, считает он, это того не стоит.

«Что лучше — прожить короткую жизнь, но очень счастливо и весело, либо длинную, но очень скучную и грустную?» — спросил Харламов у интервьюера, на что та ответила, что выбрала бы счастье.

На днях Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук сыграли пышную свадьбу в загородном коттеджном поселке Agalarov Estate в Московской области.

В мае этого года комик прямо намекал на свадьбу с Ковальчук, когда выложил в интернет видео с кольцом на безымянном пальце любимой, и подписал ролик «Тили-тили-тесто».

В июне этого года актриса публиковала в соцсетях снимок, где они с Харламовым стоят на фоне ЗАГСа. Оказалось, что пара расписалась тайно и пригласила на торжество только самых близких. Теперь пара решила отметить это событие с размахом.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошла роскошная свадьба Харламова и Ковальчук.

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
86.56
0.61 94.13
0.29
Отправляйтесь в путешествие: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 авгу...

Последние новости

5:32
В небе над Белгородской областью сбили 29 беспилотников ВСУ
5:16
«Отмена» России не удалась: на Играх в Париже исполнили балет «Лебединое озеро»
5:00
Отправляйтесь в путешествие: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 августа
4:54
Режим ЧС и эвакуация: что происходит в Липецкой области после атаки ВСУ
4:38
«Скучно и грустно»: Гарик Харламов заявил, что похудение сделало его несчастным
4:26
Липецк подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ

Сейчас читают

Липецк подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ
Отправляйтесь в путешествие: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 августа
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 августа
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака