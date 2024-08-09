Зря оставил одну: юная подруга Григория Лепса пострадала в Европе

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 67 0

Избранницу певца Григория Лепса Аврору Кибу обокрали во время поездки во Францию

Зря оставил одну: юная подруга Григория Лепса пострадала в Европе

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Аврора Киба путешествует отдельно от артиста и уже не чувствует себя в безопасности.

Невеста народного артист РФ Григория Лепса Аврора Киба путешествует по Европе. Ее 62-летний жених тем временем гастролирует и зарабатывает на следующие путешествия. 18-летняя Аврора осталась одна в столице Франции, но не растерялась и тут же отправилась тратить деньги в модные бутики. Вот только вдоволь порадоваться покупкам не получилось.

«Не успела приземлиться и доехать домой, как оранжевый пакет уже украли — вот вам и Ницца. Тапки были и сплыли», — пожаловалась девушка.

Избранница Лепса долго не горевала, хотя в пропавшем пакете и была роскошная обувь бренда Hermès, которую она купила в аэропорту Стамбула. Такая пара, что пропала у Кибы, стоит больше тысячи долларов в официальном интернет-магазине. Осталось ей разве что посоветовать подписчиками сохранять бдительность и следить за своими вещами. Да и жить дальше без сожалений. После Парижа Аврора отправилась в Монако с подругами.

Стоит отметить, заподозрить девушку народного артиста в корысти трудно. Да, он мужчина состоятельный, хоть и не молодой, но с деньгами у Кибы и так нет проблем — она дочь весьма состоятельных родителей. По слухам, мама девушки не в восторге от идеи быть тещей Лепсу, но предложение руки и сердца дочь уже получила, да и помолвочное кольцо с огромным бриллиантом Аврора наверняка возвращать не собирается.

Ранее, писал 5-tv.ru, невеста певца и ее родители честно высказались о будущем новом члене семьи.

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