«Новая форма труда»: почему женщины устают от цифровых технологий больше мужчин

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 35 0

CWF: женщины подвергаются серьезной цифровой перегрузке на работе и дома

«Новая форма труда»: почему женщины устают от цифровых технологий больше мужчин

Фото: 5-tv.ru

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Ученые из Канады и Великобритании выяснили удивительные факты.

Использование цифровых технологий вызывает у женщин большой стресс, в отличие от мужчин. Об этом передает журнал Community, Work & Family (CWF).

Ученые из Канады и Великобритании провели исследование, где выяснили этот феномен. Они проанализировали данные у более шести тысяч работающих женщин в возрасте 30-59 лет из 29 стран.

Результаты показали, что дамы в 1,6 раза чаще мужчин используют цифровые технологии на работе и дома. Ученые также выяснили, что девушки взаимодействуют с устройствами на рабочем месте на 31% реже мужчин, но в 2,6 раза чаще в быту.

Кроме того, дистанционная работа усугубляет состояние женщин сильнее.

«Поскольку частое использование ИКТ требует времени и усилий, оно представляет собой новую форму труда», — рассказал профессор Ян Ху.

Ранее 5-tv.ru сообщил, чем еще опасен синий свет от смартфона.

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