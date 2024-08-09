Более 510 за девять часов: шотландка побила рекорд по стрижке овец

Тренировки заняли целый год.

Рекордное количество овец удалось остричь шотландке Уне Кэмерон: 517 животных за девять часов. Рекорд был установлен в прямом эфире на ферме в английском Корнуолле.

Стрижкой овец Кэмерон занималась с юности, но чтобы побить рекорд, ей пришлось готовиться год под руководством наставника. Женщина соблюдала строгую программу тренировок и питания. Усилия Кэмерон организатор мероприятия сравнил с пробегом сразу двух марафонов.

Предыдущий рекорд принадлежал новозеландской фермерше, он был установлен в феврале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что окаменелость стегозавра продали за 44 миллиона долларов. Он стал самой дорогой когда-либо проданной окаменелостью динозавра во всем мире. Образец является одним из самых сохранных. Животное жило 150 миллионов лет назад.

Длина динозавра превышает восемь метров. В высоту он достигает более трех метров.