Уникальная киновселенная: на экранах появится мультфильм о супергероях стран БРИКС

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На экранах появится мультфильм о супергероях стран БРИКС

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
БРИКС

Прямо сейчас идет разработка 12 персонажей.

Скоро на экранах появятся новые супергерои: уникальная киновселенная объединит как знакомых с детства персонажей — богатырей, Жар-птицу, бабу Ягу — так и новых героев, которые придут к нам из фольклора и легенд стран БРИКС.

Прямо сейчас идет разработка 12 персонажей. Но, как рассказал «Известиям» автор мультсериала Олег Рой, их число со временем возрастет. И все они объединятся в международную команду героев.

«Вы видите, с каким интересом страны сегодня присоединяются к БРИКС. Мы будем приобщать их героев на нашу большую площадку, где они будут вместе трудиться, рассказывать о своих странах, что-то интересное, эпичное», — говорит автор и генеральный продюсер проекта «Русские супергерои» Олег Рой.

Каждый персонаж будет иметь уникальные черты и особые сверхспособности. Их воплощением на экране займется известная иранская киностудия. Специалисты из Тегерана имеют колоссальный опыт в создании анимации. Хотя по их собственному признанию, готовы присоединиться и к сценарной работе.

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