«Будем общаться»: Дана Борисова рассекретила нового возлюбленного

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 26 0

Новый возлюбленный Даны Борисовой помогает ей деньгами

«Будем общаться»: Дана Борисова рассекретила нового возлюбленного

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телеведущая рассказала подробности знакомства с ухажером.

Телеведущая Дана Борисова принимает ухаживания от состоятельного мужчины, который помогает ей деньгами. Подробностями своей личной жизни знаменитость поделилась в интервью Леди Mail.

Познакомились влюбленные перед отлетом Борисовой в Колумбию. Знаменитость потеряла заграничную банковскую карту и одна из соседок посоветовала ей обратиться за помощью к своему родственнику.

Мужчина на три года младше телеведущей, живет в Лондоне. Но периодически он приезжает в Москву по делам и, конечно, чтобы увидеться с Даной.

«Когда был тут в прошлом месяце, мы виделись. Он мне очень понравился: статный, симпатичный», — отметила знаменитость.

Буквально с первой встречи новый ухажер начал оказывать Борисовой финансовую поддержку. Однако 48-летняя знаменитость серьезных планов не строит, ведь ей хорошо и одной.

«Будем и дальше общаться — хорошо, нет — тоже хорошо. В целом мне и одной замечательно, с дочкой. Жить с мужчиной я не хочу, замуж тоже», — уверяет звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дана Борисова сказала о лечении Глюк’оZы.

+22° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
86.56
0.61 94.13
0.29
Отправляйтесь в путешествие: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 авгу...

Последние новости

17:56
«Очень важный вопрос»: какую тему Путин поднял на заседании Совбеза
17:49
Банки предоставят кредитные каникулы пострадавшим в Курской области
17:35
Суд в Москве оштрафовал актера Смольянинова* на 48 тысяч рублей
17:26
Воровской подход: калифорнийские ученые создали вирус, способный победить ВИЧ
17:14
«Будем общаться»: Дана Борисова рассекретила нового возлюбленного
17:02
Три населенных пункта и 19 групповых ударов: успехи ВС РФ в зоне СВО за неделю

Сейчас читают

Минобороны РФ сообщило о ликвидации почти тысячи боевиков ВСУ в Курской области
От танков до «Градов»: ВС РФ наращивают силы для выбивания ВСУ из Курской области
«Лиза плюс Илья»: фанаты оценили имя новорожденной дочери Авербуха и Арзамасовой
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака