«Будем общаться»: Дана Борисова рассекретила нового возлюбленного
Новый возлюбленный Даны Борисовой помогает ей деньгами
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Телеведущая рассказала подробности знакомства с ухажером.
Телеведущая Дана Борисова принимает ухаживания от состоятельного мужчины, который помогает ей деньгами. Подробностями своей личной жизни знаменитость поделилась в интервью Леди Mail.
Познакомились влюбленные перед отлетом Борисовой в Колумбию. Знаменитость потеряла заграничную банковскую карту и одна из соседок посоветовала ей обратиться за помощью к своему родственнику.
Мужчина на три года младше телеведущей, живет в Лондоне. Но периодически он приезжает в Москву по делам и, конечно, чтобы увидеться с Даной.
«Когда был тут в прошлом месяце, мы виделись. Он мне очень понравился: статный, симпатичный», — отметила знаменитость.
Буквально с первой встречи новый ухажер начал оказывать Борисовой финансовую поддержку. Однако 48-летняя знаменитость серьезных планов не строит, ведь ей хорошо и одной.
«Будем и дальше общаться — хорошо, нет — тоже хорошо. В целом мне и одной замечательно, с дочкой. Жить с мужчиной я не хочу, замуж тоже», — уверяет звезда.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дана Борисова сказала о лечении Глюк’оZы.
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