Будущее наступило: Virgin Galactic запустит полеты в космос для любого желающего

Однако цены на билеты туда будут также отнюдь не земными.

Теперь полететь в космос сможет любой человек, кто способен заплатить за такое путешествие 600 тысяч долларов за одного пассажира. Об этом сообщают SpaceNews со ссылкой на главу американской компании Майкла Колгейзера.

Такие полеты будут осуществляться на корабле Delta производства Virgin Galactic.

Согласно планам компании, Delta должны поступить в коммерческую эксплуатацию в 2026 году. Один такой корабль будет рассчитан на шесть пассажиров.

Первое время компания собирается перевозить около 750 человек в год. Предполагаемая прибыль от подобных путешествий оценивается компанией в размере от 95 до 110 миллионов долларов в год.

Кроме того, в модели «расширенного флота», куда входит четыре космических корабля и два материнских самолета, сможет осуществлять около 275 полетов в год. Планируемый доход в данном случае уже оценивается в 990 миллионов долларов.

В будущем Virgin Galactic хотят открыть еще один космодром, который будет находиться либо в Европе, либо на Ближнем Востоке. В таком случае прибыль проекта возрастет почти до двух миллиардов долларов в год.

Ранее 5-tv.ru писал, как проходит эксперимент по имитации полета на Луну.