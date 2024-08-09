Вспышку кишечной инфекции зафиксировали на мясокомбинате в Москве

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 35 0

В Москве 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината подхватил кишечную инфекцию

Вспышку кишечной инфекции зафиксировали на мясокомбинате в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В больницах уже находятся более 30 сотрудников предприятия.

В столичные клиники госпитализировали 31 сотрудника Черкизовского мясокомбината с острой кишечной инфекцией (ОКИ). Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Москве.

«Специалисты управления Роспотребнадзора по городу Москве продолжают эпидемиологическое расследование по факту регистрации случаев заболевания острой кишечной инфекцией (ОКИ) сотрудников Черкизовского мясокомбината. На 09.08.2024 в инфекционные стационары города Москвы госпитализирован 31 человек», — объяснили в ведомстве.

Все пострадавшие обедали в специальной столовой для сотрудников, продукты для которой поставляет «СС Ресторанс энд кафе».

Сотрудники ведомства отобрали пробы воды и пищевых продуктов на предприятии, а также обследовали сотрудников мясокомбината, которые контактировали с зараженными.

В ходе расследования выяснилось, что на заготовках и на готовых блюдах не указан срок годности, на части заготовок отсутствовала дата, час изготовления, что не позволило установить срок годности. Роспотребнадзор обнаружил и продукцию с истекшим сроком годности.

Кафе, в котором питались отравившиеся сотрудники, закрыли, а предприятие опечатали. Ведомство продолжает расследование.

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