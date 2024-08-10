Режим контртеррористической операции вводится в Брянской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 1 895 0

Уровень угрозы со стороны Украины повышенный.

Режим контртеррористической операции вводится в Брянской области

Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

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Режим контртеррористической операции (КТО) вводится в Брянской области на фоне возросшего уровня угрозы со стороны Украины. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«Начальником УФСБ России по Брянской области генерал-майором Ворониным С. В. принято решение о проведении контртеррористической операции (КТО) и введении с 23:00 9 августа 2024 года правового режима КТО на территории Брянской области», — цитирует сообщение НАК агентство РИА Новости.

Брянская область, граничащая с Украиной, не раз подвергалась атакам со стороны ВСУ. Нацисты обстреливают регион и бьют по его районам беспилотными летательными аппаратами. На границе здесь также были ликвидированы группы украинские ДРГ.

Ранее ВСУ совершили массированную атаку на другой приграничный регион — Курскую область. По данным Минздрава, там пострадали 66 человек. В населенных пунктам продолжается эвакуация населения, а на границе — бои.

Также минувшей ночью несколько беспилотников были сбиты над Липецкой областью. В результате украинской агрессии пострадали девять человек. Пострадала и инфраструктура — возгорание произошло на военном аэродроме, а также был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Суджи заявил об отсутствии контроля ВСУ над городом.

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Режим контртеррористической операции вводится в Брянской области

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