Мэр Суджи Слащев заявил об отсутствии контроля ВСУ над городом

Местные власти экстренно эвакуируют граждан из населенного пункта.
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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Город Суджа в Курской области не находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава города Виталий Слащев в комментарии ТАСС.
«Идет эвакуация, Суджа наша. Вот весь комментарий», — подчеркнул он.
До этого сообщалось, что украинские боевики в Курской области целенаправленно атакуют мирные объекты. Одним из первых под удар попал Горнальский мужской монастырь под Суджей. Его расстреливали из танка, когда там шла служба. Потом в окна полетели дроны с зажигательными снарядами.
Прихожане около суток прятались в подвале, а потом приняли решение уезжать. К сожалению, до Курска добрались не все — один из прихожан погиб, когда боевики открыли огонь по машинам мирных жителей.
Атака ВСУ на Курскую область
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области. Боевики киевского режима попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам Курской области.
Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют, в том числе в другие регионы. Бои на приграничье продолжаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дополнительную группировку спасателей МЧС, включая взрывотехников, направили в Курскую область. Туда же едут и колонны с гуманитарной помощью со всей страны.
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