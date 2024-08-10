Режим КТО введен в Курской и Белгородской областях

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 85 0

Режим КТО введен в Курской и Белгородской областях вслед за Брянской

Режим КТО введен в Курской и Белгородской областях

Фото: Булкин Сергей / ТАСС

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Тема:
Курская область

Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в ряде регионов.

В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз с украинской стороны в Курской области введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) ранее сообщили, что режим КТО введен в Брянской области. В Белгородской области были приняты те же меры на фоне возросшей угрозы со стороны Нелазежной.

В НАК отметили, что Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в ряде регионов России. Речь идет, в том числе об атаке ВСУ на Курскую область, где пострадали 66 человек, и продолжает эвакуация населения.

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