«Делимся мыслями и чувствами»: Тройник о работе с возлюбленной Пересильд

Звездная пара познакомилась на съемках фильма «Вызов», а сейчас играет в спектакле «Последнее лето».

Знаменитая пара — актер Михаил Тройник и артистка Юлия Пересильд — стараются делиться друг с другом мыслями и переживаниями по поводу исполняемых ролей. Возлюбленные прислушиваются к мнению друг друга и часто обсуждают материал, который предстоит играть. О личной жизни и работе звезда кинофильма «Вызов» рассказал в интервью с KP.RU.

Порой коллегам по цеху бывает тяжело ужиться вместе — просыпается внутренняя конкуренция и желание самоутвердиться за счет своего партнера. Однако Тройнику и Пересильд вполне комфортно: они не опускаются до безосновательной критики и часто советуются друг с другом, помогая в профессиональной сфере.

«Конечно, мы советуемся. Тем более, мы играем вместе в спектакле „Последнее лето“ в Театре Наций. И мы делимся, скорее, даже не советами, а просто какими-то мыслями, чувствами по поводу роли, материала», — поделился актер.

Но, конечно, порой возникают и сложности. Так, знаменитостям бывает трудно отыграть на сцене взаимное отчуждение — с близким человеком, делится Тройник, такое провернуть не всегда легко. И все же звезды стараются оставаться профессионалами и всегда думают о зрителе, поэтому выдают максимум во время постановок.

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