«Делимся мыслями и чувствами»: Тройник о работе с возлюбленной Пересильд

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 27 0

Михаил Тройник и Юлия Пересильд делятся друг с другом актерскими советами

«Делимся мыслями и чувствами»: Тройник о работе с возлюбленной Пересильд

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Звездная пара познакомилась на съемках фильма «Вызов», а сейчас играет в спектакле «Последнее лето».

Знаменитая пара — актер Михаил Тройник и артистка Юлия Пересильд — стараются делиться друг с другом мыслями и переживаниями по поводу исполняемых ролей. Возлюбленные прислушиваются к мнению друг друга и часто обсуждают материал, который предстоит играть. О личной жизни и работе звезда кинофильма «Вызов» рассказал в интервью с KP.RU.

Порой коллегам по цеху бывает тяжело ужиться вместе — просыпается внутренняя конкуренция и желание самоутвердиться за счет своего партнера. Однако Тройнику и Пересильд вполне комфортно: они не опускаются до безосновательной критики и часто советуются друг с другом, помогая в профессиональной сфере.

«Конечно, мы советуемся. Тем более, мы играем вместе в спектакле „Последнее лето“ в Театре Наций. И мы делимся, скорее, даже не советами, а просто какими-то мыслями, чувствами по поводу роли, материала», — поделился актер.

Но, конечно, порой возникают и сложности. Так, знаменитостям бывает трудно отыграть на сцене взаимное отчуждение — с близким человеком, делится Тройник, такое провернуть не всегда легко. И все же звезды стараются оставаться профессионалами и всегда думают о зрителе, поэтому выдают максимум во время постановок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Николай Сердюков впервые подтвердил роман с Ксенией Бородиной.

+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
87.99
1.43 95.18
1.05
Луна без курса: как лучше провести 10 августа

Последние новости

16:49
«В старинной усадьбе»: фигуристка Трусова раскрыла подробности скорой свадьбы
16:30
Умер заслуженный артист России Александр Яськов
16:28
«Люди молились»: очевидцы рассказали об ударе Израиля по школе в секторе Газа
16:14
«Делимся мыслями и чувствами»: Тройник о работе с возлюбленной Пересильд
16:00
«Глубоко потрясены»: Захарова об ударе Израиля по школе в секторе Газа
15:44
Может стоить человеческих жизней: Boeing привлекли к уголовной ответственности

Сейчас читают

«Люди молились»: очевидцы рассказали об ударе Израиля по школе в секторе Газа
День физкультурника в России: история и традиции праздника
«Беспредел»: украинский пленный назвал геноцидом действия командования ВСУ
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака