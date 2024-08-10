«Я выхожу замуж!» — Адель сообщила о помолвке с Ричардом Полом

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 29 0

Daily Mail: певица Адель собирается выйти замуж за Ричарда Поло

«Я выхожу замуж!» — Адель сообщила о помолвке с Ричардом Полом

Фото: www.globallookpress.com / Cbs

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Со своим возлюбленным певица встречается с 2021 года.

Певица Адель подтвердила свою помолвку со спортивным агентом Ричародом Полом. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Адель рассказала обо всем своим поклонникам во время визита в Мюнхен. На большой арене певица прочитала надпись с плаката, который вывесил один из поклонников. Фанат сделал ей предложение руки и сердца.

«Я не могу выйти за тебя замуж, потому что я уже выхожу замуж!» — ответила певица и показала большое бриллиантовое кольцо на своей руке.

Со своим возлюбленным Ричардом Полом она встречается с 2021 года. Он сделал ей предложение в ее родном городе Тоттенхэме, после чего в июле пара тайно заключила помолвку.

В 2011 году Адель встречалась с бизнесменом Саймоном Конекки. В следующем году у пары родился сын Анджело Джеймс. Пара сыграла свадьбу в 2017 году в графстве Западный Сассекс. Однако вскоре певица объявила, что разводится со своим мужем.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Адель в Лас-Вегасе выступила на концерте в платье от Дома моды Валентина Юдашкина.

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