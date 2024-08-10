ВСУ за сутки потеряли 175 боевиков и 36 единиц техники в приграничье Курской области
ВС РФ продолжают отражение террористических атак противника.
Фото: Григоров Гавриил / ТАСС
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Вооруженные силы РФ продолжают отражать попытку киевского режима вторгнуться на территорию России. Только за прошедшие сутки противник потерял в приграничье Курской области 36 единиц техники и 175 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение суток активными действиями подразделений группировки войск „Север“ и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории», — говорится в заявлении.
Кроме того, в Минобороны России рассказали, что ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи уничтожены 15 боевиков. Ликвидированы бронетранспортеры, боевые машины и пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».
Также подчеркивается, что всего за время боевых действий в приграничье Курской области ВСУ потеряли до 1120 боевиков и 140 единиц бронетехники.
Сейчас операция по ликвидации формирований противника продолжается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экипажи Су-25 бьют врага в приграничье Курской области.
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