Травить или не травить — вот в чем вопрос: инфекционист рассказала о борьбе с глистами

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 181 0

Сдавать анализы на проверку наличия глистов в организме рекомендовано раз в год

Травить или не травить — вот в чем вопрос: инфекционист рассказала о борьбе с глистами

Фото: www.globallookpress.com / erwin rachbauer

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Риск заражения паразитами намного выше у детей.

Проверять наличие глистов в организме необходимо раз в год. Об этом врач-инфекционист Вера Сережина рассказала порталу «Доктор Питер».

Раньше из-за неразвитости методов диагностики бытовало мнение, что необходимо с определенной периодичностью принимать препараты от паразитов. Сейчас врачи не рекомендуют пить лишние таблетки, ведь можно с точностью узнать о наличии незваных гостей в организме. Проверяться следует раз в год. Для этого необходимо обратиться к профильному врачу и сдать анализы. В случае обнаружения проблемы, он выпишет подходящее лечение.

В группу повышенного риска входят дети из-за слабости защитных механизмов организма, путешественники из-за чрезмерного контакта с различными возбудителями развития инфекций, а также  обладатели домашних животных.

Распознать наличие глистов по симптомам достаточно тяжело, так как их не будет до активного размножения паразитов в организме. 

«Гельминтозы очень часто сопровождаются другими бактериальными инфекциями. Дополнительным „гостем“ может стать кандида и, например, золотистый стафилококк. Если человек никак не может вылечиться от этих инфекций, нужно искать гельминтов в кишечнике», — объясняет Вера Сережина.

Также специалист посоветовала обратить внимание на усталость, аллергию, проблемы с дыханием, храп и скрежет зубов во сне. Эти симптомы тоже могут быть индикаторами глистов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие невидимые паразиты живут на теле человека и чем они опасны.

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