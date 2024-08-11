Россияне смогут наблюдать звездопад Персеиды в ночь на 12 августа

В ночь на 12 августа по всей России будет возможно наблюдать удивительное явление — так называемый звездопад Персеиды. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов.

«Радиант находится в созвездии Персея, а это незаходящее созвездие северного полушария, поэтому его можно будет наблюдать на всей территории РФ всю ночь», — говорит эксперт.

По словам Железнова, при ясной погоде россияне смогут разглядеть в небе более 100 метеоров в час. Именно на 12 августа придется самый пик этого явления. Оно происходит ежегодно примерно со второй половины июля до конца августа.

Специалист также уточнил, что летнее время и отсутствие засветки от Луны обеспечит комфортные условия для наблюдения за звездопадом в 2024 году.

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