Россияне смогут наблюдать звездопад Персеиды в ночь на 12 августа

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 40 0

При ясной погоде жители страны увидят в небе за час более 100 метеоров.

Россияне смогут наблюдать звездопад Персеиды в ночь на 12 августа

Фото: Marco A. Ludwig / ТАСС

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В ночь на 12 августа по всей России будет возможно наблюдать удивительное явление — так называемый звездопад Персеиды. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов.

«Радиант находится в созвездии Персея, а это незаходящее созвездие северного полушария, поэтому его можно будет наблюдать на всей территории РФ всю ночь», — говорит эксперт.

По словам Железнова, при ясной погоде россияне смогут разглядеть в небе более 100 метеоров в час. Именно на 12 августа придется самый пик этого явления. Оно происходит ежегодно примерно со второй половины июля до конца августа. 

Специалист также уточнил, что летнее время и отсутствие засветки от Луны обеспечит комфортные условия для наблюдения за звездопадом в 2024 году. 

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