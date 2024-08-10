«Калашников» презентовал ручной пулемет РПЛ-20 с подствольным гранатометом

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 30 0

Новое оружие призвано расширить боевые возможности ВС РФ.

Фото, видео: Андрей Любимов / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Концерн «Калашников» презентовал два новых вида мощного оружия: ручной пулемет и подствольный гранатомет ГП-46 для него. На мероприятии побывал корреспондент 5-tv.ru.

«Изготовлена первая партия для передачи заказчику на войсковые испытания», — сообщил главный конструктор Сергей Уржумцев.

Пулемет калибра 5,45 миллиметров значительно расширит боевые возможности российских военных. Он оснащен лентой на 100-200 патронов, что позволяет создавать гораздо более высокую плотность стрельбы.

Он представлен в двух вариациях — с длиной ствола 590 и 415 миллиметров. Оружие разработано для ликвидации живой силы противника, а также боевых машин и тяжелого вооружения.

Новый подствольный гранатомет можно использовать как присоединенным к автомату, так и отдельно. Для этого разработчики установили на оружие специальный модуль, который представляет собой отъемный приклад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Калашников» впервые представил беспилотник СКАТ 350 М на выставке в Петербурге.

+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
87.99
1.43 95.18
1.05
Луна без курса: как лучше провести 10 августа

Последние новости

18:20
Тодоренко заявила о поступлении в университет: «Начала готовиться»
17:58
А вы заметили? В фильме «Девчата» нашли новые киноляпы
17:45
«Это семья моя»: Гарик Харламов раскрыл, на что тратит деньги
17:30
«Калашников» презентовал ручной пулемет РПЛ-20 с подствольным гранатометом
17:09
«За хейт спасибо»: Брухунова поплатилась за раскрытие тайны романа с Петросяном
16:49
«В старинной усадьбе»: фигуристка Трусова раскрыла подробности скорой свадьбы

Сейчас читают

«Люди молились»: очевидцы рассказали об ударе Израиля по школе в секторе Газа
День физкультурника в России: история и традиции праздника
«Беспредел»: украинский пленный назвал геноцидом действия командования ВСУ
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака