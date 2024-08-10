«Калашников» презентовал ручной пулемет РПЛ-20 с подствольным гранатометом

Концерн «Калашников» презентовал два новых вида мощного оружия: ручной пулемет и подствольный гранатомет ГП-46 для него. На мероприятии побывал корреспондент 5-tv.ru.

«Изготовлена первая партия для передачи заказчику на войсковые испытания», — сообщил главный конструктор Сергей Уржумцев.

Пулемет калибра 5,45 миллиметров значительно расширит боевые возможности российских военных. Он оснащен лентой на 100-200 патронов, что позволяет создавать гораздо более высокую плотность стрельбы.

Он представлен в двух вариациях — с длиной ствола 590 и 415 миллиметров. Оружие разработано для ликвидации живой силы противника, а также боевых машин и тяжелого вооружения.

Новый подствольный гранатомет можно использовать как присоединенным к автомату, так и отдельно. Для этого разработчики установили на оружие специальный модуль, который представляет собой отъемный приклад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Калашников» впервые представил беспилотник СКАТ 350 М на выставке в Петербурге.