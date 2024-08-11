«Колола железо»: Ханна раскрыла причину синих ягодиц
Певица Ханна заявила, что синяки на ее ягодицах появились от уколов
Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко
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Во время последней беременности артистка боролась с анемией.
Певица Ханна заявила, что у нее два года не проходят синяки на ягодицах из-за неправильно поставленных уколов. Об этом она сообщила в личном блоге в Сети.
Артистка призналась, что во время последней беременности страдала анемией, то есть железодефицитом в организме. Врач назначил ей уколы для восполнения недостающего вещества, но что-то пошло не так и у Ханны разошелся синяк в месте введения препарата.
«Синяки из-за того, что я колола железо, когда была беременна. Вот такие последствия от неправильного введения. Им уже два года. Пробовала все, ничего не помогает», — поделилась певица.
Певица также рассказала, что в то время она часто падала в обморок, что давало весомый повод беспокоиться о ребенке. Благодаря инъекциям все наладилось, но следы от уколов так и не ушли.
Непростая беременность принесла Ханне дочь Камиллу. Это уже второй ее ребенок от продюсера лейбла Black Star Павла Курьянова, известного как Пашу. Первенцем стала тоже девочка. Ее пара назвала Адрианой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Ханна о романтике в отношениях с Пашу.
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