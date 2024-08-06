МИД заявил о некорректной интерпретации в СМИ данных о покушении на Путина

МИД России опубликовал заявление о некорректной интерпретации в СМИ сведений о готовившейся спецслужбами Украины провокации в отношении президента РФ Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова во время военно-морского парада в Петербурге 28 июля.

«Обратили внимание на появившуюся в СМИ информацию о готовившемся Киевом покушении на президента РФ В. В. Путина и министра обороны страны А. Р. Белоусова во время их нахождения 28 июля 2024 года в Санкт-Петербурге на Главном военно-морском параде. Данные сообщения являются результатом некорректной интерпретации журналистами интервью заместителя министра иностранных дел РФ С. А. Рябкова телеканалу „Россия-1“ от 4 августа 2024 года», — говорится в заявлении МИД.

В интервью дипломата был упомянут телефонный разговор Белоусова с его американским коллегой Ллойдом Остином 12 июля 2024 года, в ходе которого главе Пентагона передали озабоченность Москвы в связи с готовящейся против России провокацией. При этом Рябков не вдавался в подробности, относящиеся к компетенции других ведомств, подчеркнули в МИД.

В ведомстве пояснили, что Рябков в разговоре с интервьюером не дал утвердительного ответа на вопрос, готовилась ли акция на Главном военно-морском параде. Он лишь признал наличие «определенной увязки и с такого рода событиями».

В ведомстве призвали СМИ тщательно проверять публикуемую информацию, чтобы не допускать искажений заявлений руководства МИД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ рассказали о сигнале Пентагону для предотвращения провокации Украины.