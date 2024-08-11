Певица Валерия раскрыла секрет Шуры: «Зашил в попе капсулу»

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 42 0

Певицы Валерия проболталась, что Шура вшил специальную ампулу в попу

Певица Валерия раскрыла секрет Шуры: «Зашил в попе капсулу»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Экстравагантный артист не стесняется интимных подробностей.

Певица Валерия раскрыла интимную тайну популярного исполнителя Шуры. Некоторое время назад знаменитость ходил «с капсулой в попе». О неловкой и смешной ситуации Валерия рассказала в шоу Владимира Маркони.

Певица вспомнила об интересном интервью с Шурой, где она поинтересовалась у него, как он остается таким стройным. Своим ответом певец шокировал не только Валерию, но и ее мужа Иосифа Пригожина.

«Я же, Лерочка, не пью, я же в попе зашил капсулу», — передает слова Шуры Валерия.

Пригожин не поверил словам артиста и просто-напросто перепугался. Поэтому тут же поинтересовался у Шуры, как он таким образом ходит в туалет. Оказалось, все намного проще, чем кажется на первый взгляд. Шура вшил специальную капсулу в мышцу попы — именно она помогла ему побороть алкоголизм.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Шура раскрыл правду о своих комплексах. Певец считает, что жизнь без недостатков было бы слишком скучной.

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