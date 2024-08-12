Банкет строгого режима: в мордовской колонии заключенные устроили пир

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 171 0

В одной из мордовских колоний заключенные устроили банкет

Банкет строгого режима: в мордовской колонии заключенные устроили пир

Фото: известия

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ФСИН уже заинтересовалась вопиющим случаем и начала проверку.

В седьмой исправительной колонии в Мордовии заключенные устроили «банкет строгого режима» — особо опасные преступники, среди которых содержатся также и иностранные наркодилеры, устроили пир прямо в тюрьме за шикарным праздничным столом. Фото торжества оказалось в распоряжении «Известий».

На фото запечатлены заключенные и два длинных стола, на которых расставлены горячие блюда и различные закуски. Трапезничали преступники шашлыком, салатами, пиццей, выпечкой.

Судя по фотографии, на праздничном вечере присутствовало около 40 «гостей». В УФСИН России по Республике Мордовия уже заинтересовались вопиющим случаем и начали проверку.

Как известно, времяпрепровождение заключенных обычно строго регламентируется. Кроме того, жестко контролируется рацион преступников — существуют правила оборота продуктов, доставленных в тюрьму. Так, легально доставить алкоголь или другую определенную продукцию невозможно.

«Естественно, официально никакой день рождения за большим столом и с фуршетом и подарками отметить нельзя. Это в принципе не предусмотрено нормативными документами, такое право не закрепляется за заключенными», — отметил адвокат Павел Корнияко в беседе с «Известями».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что арестовали экс-мэра Астрахани Полумордвинова.

+15° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
87.99
1.43 95.18
1.05
Гармоничный трин к Сатурну: как лучше провести 12 августа

Последние новости

13:15
«Довольно прохладно и ветрено»: когда в Москве потеплеет и прекратятся дожди
13:04
Весь в папу: чем чревато сравнение ребенка с отцом
12:53
«А ты — гниль»: Лариса Долина набросилась на критиков
12:41
«Полноценное преимущество»: Белоусов назвал условия успеха в военных конфликтах
12:33
«Зачем так рано?» — Алсу отговаривали от брака с Яном Абрамовым
12:23
Напавших на корреспондента «Известий» Графчикову признали виновными

Сейчас читают

Стать «гуннами», чтобы «приблизить тюркский мир к Европе»: Курултай прошел в Венгрии
«Никакой угрозы нет»: губернатор Балицкий рассказал об ударе ВСУ по Энергодару
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака