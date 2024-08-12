Жителей Курской и Белгородской областей освободят от выплат по ипотеке и кредитам

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 67

Жителей Курской и Белгородской областей освободят от выплат по ипотеке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Аналогичные меры могут применить и в Брянской области при необходимости.

Президент России Владимир Путин поддержал идею первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова ввести мораторий на выплаты по ипотеке и другим кредитам в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

«Могу сказать, что принято решение вами поддержано по Курской относительно моратория на выплату ипотеки, потребительских кредитов. Все банки уже взяли в работу», — сообщил Мантуров в ходе оперативного совещания.

Подобные меры при необходимости также рассмотрят и для Брянской области. Владимир Путин поручил проработать этот вопрос.

Атака ВСУ на Курскую область

Боевики ВСУ 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области. Националисты попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам. Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют.

Спустя несколько дней власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области. Позже в Минцифры сообщили, что на территории региона будет работать межсетевой роуминг, интернет и мобильная связь на время ЧС станут бесплатными.

Кроме того, боевики ВСУ продолжали атаковать Белгородскую и Брянскую области, используя беспилотники. Несколько дней назад, 10 августа, было принято решение ввести на вышеуказанных приграничных территориях режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям.

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