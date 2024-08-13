«Оклад на уровне»: названо место работы с очень высокой зарплатой

Глава проектной компании: специалист может получать в строительстве до 250 тысяч
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Залогом карьерного роста является выбор правильной профессиональной отрасли.
Выбирая профессию в сфере строительства, можно получать зарплату в 250 тысяч рублей. Об этом гендиректор одной из проектных компаний Антон Баксараев рассказал NEWS.ru.
«Оклад на уровне 200-250 тысяч рублей может получать специалист в возрасте около 30 лет, имеющий стаж работы шесть-восемь лет. Это позиция ведущего или главного специалиста, руководителя проекта, который может иметь в подчинении одного-двух человек», — сообщил Баксараев.
Речь идет об отрасли проектирования и архитектуры. Самым важным аспектом для успешной карьеры специалист назвал правильный выбор компании, в которой планируется работа. Следует обратить внимание на возможность роста и развития.
Самому работнику также придется приложить немало усилий, чтобы продвинуться вперед, но это будет того стоить. Необходимо проявить терпение, любознательность и настойчивость.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиянам напомнили о возможности установить гибкий график работы при совмещении.
Читайте также
75%
1.96 96.69
1.51
Нашли ошибку?