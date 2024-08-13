Деми Мур против: Ченнинг Татум заявил о съемках ремейка фильма «Привидение»

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Деми Мур не понравилась идея Ченнинга Татума переснять фильм «Привидение»

Деми Мур против: Ченнинг Татум заявил о съемках ремейка фильма «Привидение»

Фото: www.globallookpress.com / YLMJ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Молодой актер и продюсер, по слухам, задумал из мистической драмы сделать веселое развлекательное кино.

Актриса Деми Мур не поддерживает идею коллеги Ченнинга Татума переснять культовую мелодраму «Привидение», в которой она вместе с Патриком Суэйзи исполнила главные роли. Об этом сообщает журнал Life& Style со ссылкой на инсайдера.

Не оценила идею съемок ремейка и еще одна звезда «Привидения» Вупи Голдберг, получившая «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в этой картине.

По словам информатора издания, актрис настораживает замысел Татума сделать из душераздирающей мистической драмы развлекательное кино — «веселое, дешевое и не слишком пережаренное».

Тем временем Татум заявил, что его компания Free Association приобрела права на съемки ремейка «Привидения», в котором сам актер планирует сыграть главную роль.

При этом Татум отметил, что собирается со своей командой «сделать кое-что другое». По его словам, в оригинальной картине, как и во многих фильмах того времени, был «ряд проблемных стереотипов». О чем конкретно идет речь, Татум не пояснил.

В то же время, по словам инсайдера, актер подходит к работе очень осторожно, чтобы отдать дань уважения покойному ныне Суэйзи — звезде фильма 1990 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в чем секрет неувядающей красоты звезды «Привидения» Деми Мур.

+14° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
89.95
1.96 96.69
1.51
Гармоничный трин к Сатурну: как лучше провести 12 августа

Последние новости

1:06
Криков ребенка никто не слышал: жуткие подробности убийства девочки в Чапаевске
0:46
«Маниакально тренируюсь»: дочь Заворотнюк «замучилась» худеть
0:26
В Белоруссии заявили о наращивании группировки НАТО у приграничной зоны страны
0:06
Деми Мур против: Ченнинг Татум заявил о съемках ремейка фильма «Привидение»
23:46
Российские военные взяли в плен штурмовую бригаду ВСУ в Курской области
23:26
Суд вынес решение по прошению бизнесмена Сангова, заказавшего убийство человека

Сейчас читают

Стать «гуннами», чтобы «приблизить тюркский мир к Европе»: Курултай прошел в Венгрии
Банкет строгого режима: в мордовской колонии заключенные устроили пир
Османы снова захватывают: что заставляет женщин влюбляться в турецкие сериалы
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака