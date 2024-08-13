Трудности перевода: жительница Петербурга не может получить ВНЖ в России

Причина — ошибка в иностранном паспорте.

С неожиданными трудностями при обращении со вполне подлинными документами столкнулась жительница Петербурга. Всего из-за одной буквы в иностранном паспорте наша бывшая соотечественница не может добиться получения вида на жительство, чтобы снова и уже окончательно обосноваться в России. В деталях крайне запутанной истории разбирался корреспондент «Известий» Алексей Шанев.

Перебирая документы, Елена Шашина пытается в который раз найти хоть какую-нибудь зацепку, чтобы подтвердить свою личность. Все это — для получения вида на жительство. Уроженка Магаданской области, вышла замуж в Риге и в 1990-х эмигрировала в Израиль. Теперь решила вернуться, но препятствием неожиданно стала всего лишь одна буква.

«По первому браку прежняя фамилия на ивритский манер — Озолин. Это латышская фамилия. Так бы я называлась Озолиня. Но яЯ в жизни не могла бы подумать, что это станет настолько релевантно, что у меня не примут документы из-за этой одной буковки. И как мне сдвинуть эту бюрократическую машину — я не знаю», — говорит Шашина.

У миграционной службы возникли вопросы к израильскому загранпаспорту. В нем с недавних пор стали в скобках писать предыдущую фамилию. Ссылаются на удобство — якобы так проще установить личность.

«Привезла свой диплом о высшем образовании на старую фамилию, из России, из страны исхода. Либо водительские права. Там это делается специально, чтобы было понятно, что я — это я», — говорит Елена Шехтман.

Вот только удобство в одной стране обернулось сложностями в другой. Формально изменение фамилии в паспорте даже на одну букву делает владельца документа другим человеком. И с такими трудностями сталкиваются многие.

«Нет окончания — к сожалению, наши УФМС-ники никак с этим не могут бороться, потому что их задача — принять документы. Они не имеют права подсказывать или еще чего-нибудь делать. И получается, с окончанием, с чем столкнулась Елена, к сожалению, эту справку как раз-таки должны дать в Израиле, в консульстве, в посольстве», — поясняет Ярослава Роголевская, руководитель агентства.

Ответ консульства объясняет разночтения в предыдущей фамилии Елены:

«При репатриации и оформлении гражданства государства Израиль Министерство внутренних дел Израиля при внесении фамилии в личные документы лиц женского пола опускает конечную букву «А».

Как говорят специалисты, чтобы улаживать такие орфографические казусы, для российской миграционной службы в 2020 году ввели правила транслитерации, чтобы избежать волокиты.

«Подаем пакет документов. И вместе с этим пакетом подаем заявление на изменение правил транслитерации. И все, никаких проблем нет. Если уже представили один из документов, который есть в исчерпывающем перечне, представили заявление об изменении правил транслитерации, но при этом нам отказывают, тогда у нас есть основания для обжалования и мы можем обжаловать», — поясняет юрист Екатерина Суворова.

Вот только время в этом случае, как правило, играет против заявителя. Через несколько дней у Елены Шашиной истекает срок действия справки о судимости, которая входит в обязательный пакет документов. Получить новую она должна лично — в Иерусалиме.

«Телефоны я оборвала все — бесполезно дозвониться до них. Выехать в Израиль я не могу, потому что нет рейсов», — почти плачет Елена Шашина.