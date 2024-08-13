«Успех не прощают»: Борис Галкин рассказал, кто довел до смерти его сына

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 12 0

Актер Борис Галкин обвинил завистников в смерти его сына Владислава

«Успех не прощают»: Борис Галкин рассказал, кто довел до смерти его сына

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Всенародный любимец умер на 39-м году жизни при весьма странных обстоятельствах.

Заслуженный артист России Борис Галкин считает, что его приемного сына Владислава довели до смерти завистники. Об этом он рассказал в интервью aif.ru. Искренний и добродушный актер скончался на 39-м году жизни, по одной из версий, из-за остановки сердца.

Обстоятельства смерти актера с самого начала были странными. В съемной квартире его нашли мертвым спустя два дня после смерти. За день до этого приемный отец забил тревогу, так как Владислав не выходил на связь. Близкие актера предполагали, что смерть была насильственной.

Борис Галкин уверен, что его сына довели до смерти завистливые люди. Он прочитал строчки из стихотворения Владислава, которые описывают его состояние души перед гибелью.

«Рыцарь печальный с забралом опущенным, прячущий слезы на мертвом лице… Это было состояние его сердца, его души. До смерти человека довели. Завистники были вокруг… Ему завидовали страшно. Успех не прощают очень многие. Не прощают такой вот известности, как у него была», — заявил Борис Сергеевич.

Он вспоминает, как появлялся с Владиславом в общественных местах и люди чуть не рвали его на части от переизбытка любви. Искренний актер пользовался огромной популярностью у народа, что даже после его смерти завистники не могли успокоиться, считает Галкин.

«Он был человек, не терпящий никакого ханжества, лукавства, вранья, особенно в человеческих отношениях. Конечно, такие люди вызывают раздражение. Все же сшито из тихих подлостей, умения локтями толкаться, вперед переть. А он пер только своим талантом и призывал остальных делать также», — отметил приемный отец.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Борис Галкин раскрыл подробности своего четвертого брака.

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
89.95
1.96 96.69
1.51
«Луна продолжает свой холостой ход»: как лучше провести 13 августа

Последние новости

12:11
Группа неизвестных лиц попыталась прорваться в квартиру Ларисы Долиной
12:07
«Успех не прощают»: Борис Галкин рассказал, кто довел до смерти его сына
11:54
Маска, перчатки и ножницы: что должно появиться в автоаптечке с 1 сентября
11:47
Конфликт на Украине, отношения с РФ и КНР: о чем Трамп говорил в интервью Маску
11:31
«За скот держали»: украинский пленный обвинил ВСУ в отправке боевиков на смерть
11:23
СМИ заявили об участии польских танков в атаке ВСУ на Курскую область

Сейчас читают

Стать «гуннами», чтобы «приблизить тюркский мир к Европе»: Курултай прошел в Венгрии
Сын музыканта Сергея Жукова сыграл собственного отца в фильме «Руки Вверх» - фото и видео
Поставить жизнь на кон: разрушительные последствия игромании
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака