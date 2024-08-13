Какую кандидатуру США выбрали на замену Зеленскому: «Предпринимает безумные шаги»

|
Евгения Романова
Евгения Романова 190 0

СВР: США хотят экс-главой МВД Украины Аваковым* заменить Зеленского

Какую кандидатуру США выбрали на замену Зеленскому: «Предпринимает безумные шаги»

Фото: www.globallookpress.com / Aaron Schwartz

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Когда ожидать смены украинского лидера?

Американские власти рассматривают кандидатуру бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова* на замену президенту** Незалежной Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«К сильным сторонам Авакова американцы относят его тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с лидерами европейских стран», — говорится в сообщении.

Указывается, что в Соединенных Штатах уже начали прорабатывать варианты замены президента Украины на «более управляемую и менее коррумпированную фигуру». Новый руководитель Незалежной должен устроить большинство западных союзников Вашингтона.

Читайте также

«Время на исходе»: в Германии предрекли конец Зеленскому

В СВР отметили, что вопрос замены Зеленского обсуждается с лидерами ведущих украинских оппозиционных партий «Батьковщина» Юлией Тимошенко и «Европейская солидарность» Петром Порошенко. Беседы ведутся и с рядом влиятельных депутатов Верховной рады от правящей партии «Слуга народа».

Сменив президента Украины, Запад сможет лучше подготовиться к переговорам с Россией. По данным СВР, Вашингтон поручил аффилированным неправительственным организациям проработать сценарий становления Авакова лидером Незалежной на фоне недовольства американскими элитами Зеленским. В Демократической и Республиканской партиях все громче звучат сомнения в «целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи», которая предоставляется Киеву.

«Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины», — добавили в СВР.

Вместе с тем Штаты собираются развернуть мощную кампанию по дискредитации Зеленского. Таким образом они хотят вынудить украинского президента покинуть свою должность.

Однако пока Вашингтон ищет нового украинского лидера, Незалежная превращается в «черную дыру» Европы. Реальная же основа для переговоров по конфликту, которую озвучивал президент России Владимир Путин, остается неизменной.

Следует отметить, что еще в начале мая МВД России объявило в розыск Арсена Авакова. По какой конкретно статье Уголовного кодекса он разыскивается, в карточке не уточняется.

Арсен Аваков занимал пост главы МДВ Украины с февраля 2014 года. В июле 2021 он принял решение подать в отставку. Свое решение политик мотивировал тем, что не желает участвовать в вещах, с которыми не согласен.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский поручил создать план по получению разрешения Запада на удары по России. Кремль указывал — Запад все больше втягивается в конфликт, но там, кажется, предупреждений не слышали.

* — внесен в России в перечень террористов и экстремистов

** — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
89.95
1.96 96.69
1.51
«Луна продолжает свой холостой ход»: как лучше провести 13 августа

Последние новости

12:11
Группа неизвестных лиц попыталась прорваться в квартиру Ларисы Долиной
12:07
«Успех не прощают»: Борис Галкин рассказал, кто довел до смерти его сына
11:54
Маска, перчатки и ножницы: что должно появиться в автоаптечке с 1 сентября
11:47
Конфликт на Украине, отношения с РФ и КНР: о чем Трамп говорил в интервью Маску
11:31
«За скот держали»: украинский пленный обвинил ВСУ в отправке боевиков на смерть
11:23
СМИ заявили об участии польских танков в атаке ВСУ на Курскую область

Сейчас читают

Стать «гуннами», чтобы «приблизить тюркский мир к Европе»: Курултай прошел в Венгрии
Сын музыканта Сергея Жукова сыграл собственного отца в фильме «Руки Вверх» - фото и видео
Поставить жизнь на кон: разрушительные последствия игромании
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака