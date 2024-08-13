Когда ожидать смены украинского лидера?

Американские власти рассматривают кандидатуру бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова* на замену президенту** Незалежной Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«К сильным сторонам Авакова американцы относят его тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с лидерами европейских стран», — говорится в сообщении.

Указывается, что в Соединенных Штатах уже начали прорабатывать варианты замены президента Украины на «более управляемую и менее коррумпированную фигуру». Новый руководитель Незалежной должен устроить большинство западных союзников Вашингтона.

В СВР отметили, что вопрос замены Зеленского обсуждается с лидерами ведущих украинских оппозиционных партий «Батьковщина» Юлией Тимошенко и «Европейская солидарность» Петром Порошенко. Беседы ведутся и с рядом влиятельных депутатов Верховной рады от правящей партии «Слуга народа».

Сменив президента Украины, Запад сможет лучше подготовиться к переговорам с Россией. По данным СВР, Вашингтон поручил аффилированным неправительственным организациям проработать сценарий становления Авакова лидером Незалежной на фоне недовольства американскими элитами Зеленским. В Демократической и Республиканской партиях все громче звучат сомнения в «целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи», которая предоставляется Киеву.

«Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины», — добавили в СВР.

Вместе с тем Штаты собираются развернуть мощную кампанию по дискредитации Зеленского. Таким образом они хотят вынудить украинского президента покинуть свою должность.

Однако пока Вашингтон ищет нового украинского лидера, Незалежная превращается в «черную дыру» Европы. Реальная же основа для переговоров по конфликту, которую озвучивал президент России Владимир Путин, остается неизменной.

Следует отметить, что еще в начале мая МВД России объявило в розыск Арсена Авакова. По какой конкретно статье Уголовного кодекса он разыскивается, в карточке не уточняется.

Арсен Аваков занимал пост главы МДВ Украины с февраля 2014 года. В июле 2021 он принял решение подать в отставку. Свое решение политик мотивировал тем, что не желает участвовать в вещах, с которыми не согласен.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский поручил создать план по получению разрешения Запада на удары по России. Кремль указывал — Запад все больше втягивается в конфликт, но там, кажется, предупреждений не слышали.

* — внесен в России в перечень террористов и экстремистов

** — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.