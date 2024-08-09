«Время на исходе»: в Германии предрекли конец Зеленскому

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 115 0

Бизнесмен Дотком о Зеленском: время на исходе

«Время на исходе»: в Германии предрекли конец Зеленскому

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Тема:
Спецоперация

Украина все еще не торопится озвучить свои условия для переговоров с Россией.

Время президента* Украины Владимира Зеленского на исходе. С таким заявлением выступил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в социальной сети X.

«Время Зеленского на исходе», — написал предприниматель.

Не так давно Зеленский впервые выступил с шокирующим заявлением — он допустил возможность переговоров с Россией и даже отметил, что начать их нужно как можно быстрее. После главы киевского режима аналогичное заявление сделал и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. При этом с 2022 года Украина на законодательном уровне запретила вести переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

К тому же, в июне 2024 года Путин выступил в МИД и в очередной раз четко озвучил условия, при которых Россия готова подписать мир с Украиной. Киев же не только не обозначил своих условий, но и никак не отреагировал на предложения Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что движение «Другая Украина» просит ОБСЕ в Европе рассмотреть вопрос узурпации власти Зеленским.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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