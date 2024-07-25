Анапа, Плес и Сочи: какие курорты России вошли в список федерального значения

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 57 0

В России утвердили список курортов федерального значения

Анапа, Плес и Сочи: какие курорты России вошли в список федерального значения

Фото: © РИА Новости / Екатерина Лызлова

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Всего в перечне более 50 мест.

Российское правительство сформировало список курортов федерального значения. Соответствующий документ оказался в распоряжении ТАСС.

Как пишет агентство, помимо курортов, в утвержденный правительством список вошла и одна лечебно-оздоровительная местность, расположенная в Новгородской области между озерами Ужин и Валдайское.

Всего в список включили 55 курортов, среди которых: Анапа, Белокуриха, Зеленоградск, Плес, Сочи, Теберда, а также курорты южного берега Крыма — Алупка, Алушта, Гурзуф, Кореиз-Мисхор, Ливадия, Ореанда, Симеиз, Ялта. Также в списке отметили один курортный регион — Кавказские Минеральные Воды.

Уточняется, что этот список правительство составило, чтобы разграничить зоны ответственности в работе курортов. Так, попавшие в документ места будут курироваться Министерством здравоохранения РФ, а все остальные места для отдыха на территории России теперь считаются региональными и попадают под управление ведомства каждого отдельного субъекта.

В будущем список может пополниться и другими российскими курортами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о непогоде в Сочи. Вместо отдыхающих на черноморских пляжах бушуют смерчи, а гигантские воронки кружат почти у берега.

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