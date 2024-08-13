«Уничтожит города»: США готовятся к ядерному противостоянию с Россией и Китаем

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 40 0

The Economist: США начнут готовиться к ядерной гонке с РФ и КНР с 2026 года

«Уничтожит города»: США готовятся к ядерному противостоянию с Россией и Китаем

Фото: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger

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СМИ при этом пишут, что арсенал оружия Штатов заметно устареет уже через несколько лет.

США начнут подготовку к ядерной гонке с Россией и Китаем в 2026 году. Об этом пишет британское издание The Economist.

«Администрация президента Джо Байдена начала подготовку к тому, что до недавнего времени казалось немыслимым: расширению ядерных сил Америки после десятилетий серьезных сокращений», — указал автор статьи.

По информации источников издания в администрации действующего главы США, нынешний ядерный потенциал Штатов остается приемлемым, однако в будущем, когда Вашингтон будет бороться с Москвой и Пекином по ряду важных геополитических вопросов, вооружение сильно устареет и перестанет быть конкурентоспособным.

При этом отмечается, что точное количество ядерных боеголовок, которое планирует произвести Вашингтон, пока остается неизвестным. Ряд источников полагает, что США будет достаточно такого количества, которое сможет «уничтожить главные города противника».

Будущая гонка вооружений может стать куда масштабнее, чем аналогичное противостояние времен Холодной войны, заключили в The Economist.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ рассекретила документы о планах Адольфа Гитлера применить атомную бомбу против СССР.

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