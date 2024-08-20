«У меня растет мужчина»: Катерина Кейру о традиционных ценностях

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Гевондян Каринэ
Гевондян Каринэ Эксклюзив 35 0

Катерина Кейру отметила, что ее сын Теодор растет настоящим мужчиной

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Пятилетний Теодор уже разделяет мужские вещи от женских: серьги мамы точно не для него.

Российская баскетболистка Катерина Кейру воспитывает своего сына Теодора, следуя традиционным ценностям. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на презентации нового мультиплатформенного медиапроекта Aurum.

«Слава Богу, мой ребенок говорит уже: «Мама, подожди, я мальчик, я это не буду брать, потому что это для девочек», — поделилась руководитель благотворительного фонда «Женщина вправе сказать».

По мнению жены актера Алексея Гаврилова, детям нужно с раннего возраста объяснять что правильно, а что не соответствует нормам. Спортсменка убеждена, что дети с неправильным видением — это чаще всего проблема родителей: проглядели.

«У меня растет мужчина», — радостно добавила баскетболистка.

К слову, свадьба Катерины Кейру и Алексея Гаврилова прошла 7 июня в самом центре столицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена главного сердцееда «Универа» Гаврилова ждет малыша.

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