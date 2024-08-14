Помощь не пришла: жители Дальнереченска жалуются на бездействие местных властей

Люди недовольны размером компенсаций и методикой их расчета.

Скандалом грозит обернуться ситуация с оказанием помощи жителям Дальнереченска Приморского края. Из-за обильных осадков город дважды за лето попадал в зону затопления. Однако жители жалуются, что власти не делают ничего для устранения последствий наводнений. Дело дошло до Следственного комитета. Доклад о происходящем потребовал Александр Бастрыкин. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера встретился с теми, кто остался и без домов, и без компенсаций.

Дальнереченск освобождается от воды, а проблемы у людей только начинаются. Второе наводнение за лето. До холодов осталось пару месяцев — нужно ремонтироваться, собирать детей в школу, выживать…

После июньского наводнения многие успели сделать ремонты и сейчас все это нужно переделывать. Отваливаются обои, осыпается штукатурка, фундамент напитался водой.

Режим ЧС здесь ввели еще во время прошлого паводка и он действует сразу на два наводнения прошлое и нынешнее. Нормативные акты составили так, что через две недели нельзя будет подать заявку на получение выплат — заканчивается прописанный в документах срок. А у людей еще вода в домах.

«У нас уже сил нет — никто не приезжает, никто не смотрит, никто не помогает», — жалуется местная жительница Валентина Иващенко.

В рамках одного ЧС нельзя помочь людям материально дважды, поэтому краевые власти увеличили выплаты и обещают перерасчет тем, кто тонет повторно.

И вот к этому порядку начисления выплат у населения много вопросов. Во-первых, все получат меньше, минимум, в полтора раза. А во-вторых, люди массово рассказывают о том, что административные комиссии занижают ущерб.

«У меня шлаколитой дом — треснуло под крышей, все рассыпается — и они вот мне бумажки написали. Отписались, даже придумали, что я здесь не живу. А я здесь живу с 1950 года», — говорит Майя Филатова, местная жительница.

При этом, за этот же дом, который топило в прошлом году, Майе Степановне эти же чиновники назначали выплату. А в этом — треснул фундамент, дом от воды повело — и ни копейки.

У семьи Плискиных воды в доме было около полуметра. На всю семью им дали 15 тысяч. Отказались выдавать оформленные по правилам документы. Семья пригласила независимую экспертизу, которая подтвердила ущерб от воды, как минимум на полмиллиона.

Беременная Виктория и ее двое малолетних детей уехали из затопленного дома, поэтому, несмотря на прописку, их вычеркнули из списка пострадавших. Зная о таких случаях, люди отказываются уезжать из затопленных домов — живут на чердаках, пока их не посчитают. В этот потоп пункты временного размещения пустые.

Эта улица-призрак не фигурирует в отчетах администрации, часто не попадает в зону ЧС и вообще числится, как дачное поселение, хотя здесь постоянно живут и даже прописаны люди. И в этот потоп глава заявил, что здесь пострадала только одна семья.

«Это дачи! Там прописана одна семья», — сообщил Сергей Старков, глава дальнереченского городского округа.

Вопросы сейчас к местным властям возникли и у прокуратуры. По порядку получения выплат уже выявлено, минимум, 16 нарушений. Это значит, неправильно оценили ущерб каждой восьмой семье.

«В настоящее время поступили 16 жалоб от 12 местных жителей, шесть из которых уже рассмотрены и удовлетворены. В связи с выявленными нарушениями прокуратура предъявила три иска о признании за жителями улиц Зеленой, Гастелло и Таврической в городе Дальнереченской право на получение выплат», — подчеркивает Дарья Демина, старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию со СМИ и общественностью.

Накануне стало известно, что ситуацию в Дальнереченске на личный контроль взял глава следственного комитета России из-за сообщений о нарушении прав жителей. Возбуждено дело о халатности.