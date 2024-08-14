Не первое преступление: появились подробности о курьере по делу Долиной

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 115 0

Курьера, которая обманула Долину, подозревают в другом преступлении

Не первое преступление: появились подробности о курьере по делу Долиной

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Подозреваемая ранее участвовала в мошеннической схеме с разводом пожилой женщины.

Анжела Цырульникова, арестованная по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, фигурирует в другом уголовном деле. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По информации собеседника, в июле 2024 года мошенники развели 60-летнюю женщину на 2,7 миллиона рублей. Они представились сотрудниками ФСБ и обманом выманили у пенсионерки крупную сумму. По словам источника, Цырульникова принимала участие в реализации этой преступной схемы.

Шокирующая история с обманом певицы Долиной стала известна 13 августа. Утром четверо неизвестных начали ломиться в столичную квартиру артистки, утверждая, что являются ее собственниками. Позже Долина подтвердила, что действительно стала жертвой мошенников и самостоятельно продала им квартиру, предположив, что обманувшие ее люди находятся на Украине. Позже эту информацию предварительно подтвердили правоохранители.

Как уточнили в МВД России, Долиной позвонили по телефону и заявили, что в отношении нее совершаются мошеннические действия. Чтобы спасти свое имущество, певица согласилась перевести на указанный мошенниками счет, а также продала свою квартиру в Хамовниках. Часть наличных денег она передавала через курьера, которым и оказалась теперь арестованная Цырульникова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курьер, забравшая у Долиной деньги для мошенников, обжаловала решение об аресте.

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