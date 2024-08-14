Латышский ультиматум: тысячи россиян могут лишиться ВНЖ в прибалтийской стране

В Латвии приняли поправки в миграционное законодательство. Теперь граждане России обязаны ответить на несколько провокационных вопросов.

Власти Латвии уже приступили к рассылке писем с требованием предоставить сертификат о знании латышского и заполнить анкету.

Тысячи россиян могут лишиться вида на жительство в Латвии из-за принятых Сеймом поправок в миграционное законодательство. Выдворение грозит тем, кто не подтвердит знание языка и не ответит на провокационные вопросы, вроде «чей Крым?».

По факту — желающих остаться в стране заставляют отказаться от Родины. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин расскажет подробности.

«Вот такой документ передал наш информатор — это анкета, которую должен заполнить каждый, кто хочет продлить ВНЖ в Латвии. Здесь список вопросов. Есть такие, например: „Поддерживаете ли вы присоединение Крыма к Российской Федерации? Считаете ли вы, что Россия осуществляет неспровоцированную военную агрессию против Украины?“. Варианты — да/нет. Ответишь не так, как нужно, и тебя могут депортировать», — рассказал журналист.

Принцип «свой — чужой» считывается в каждой строчке: «Считаете ли вы, что Россия осуществляет неспровоцированную военную агрессию против Украины?», «Высказывались ли в поддержку России, российской армии?», «Помогали ли оборонному сектору РФ или Белоруссии?» и не менее любопытное «Оправдан ли демонтаж советских мемориалов в Латвии?».

«Есть статьи, которые меня обязывают, скажем так, защищать Евросоюз. Ну как же я, гражданин России, буду защищать Евросоюз?» — возмутился бывший гражданин Латвии, гражданин РФ Валерий Окатьев.

Заполнять такую анкету Валерий Окатьев — россиянин, живущий в Риге, — отказался и, не дожидаясь решения латышских властей, переехал в Псков. И дело не только в провокационных вопросах. Последние пункты этой анкеты — настоящая присяга на верность: обещание не помогать людям и организациям, попавшим под санкции ЕС, и заверения в том, что вы не выступаете против территориальной целостности Украины.

«Обратился ко мне гражданин РФ. Ему надо было оказать юридическую помощь в связи с тем, что ему было отказано от пересечения границы — у него действующая шенгенская виза была. Латвийская сторона, люди в штатском, попросили заполнить анкету. Он отказался это делать, и ему было отказано», — рассказал латвийский правозащитник, адвокат Алвис Пилагс.

Для русских, проживающих в Прибалтике, запустили не только политический, но и лингвистический фильтр. Один из последних законов, принятых Сеймом: тому, кто не сможет сдать экзамен по латышскому языку, аннулируют вид на жительство. Подготовиться к нему непросто: на государственные курсы не записаться, расценки репетиторов — от 15 евро в час.

«Два раза пыталась сдавать, но у меня не набиралось столько пунктов, сколько им нужно», — сказала жительница Латвии, гражданка РФ Лариса Шаркова.

Письма с предупреждением от местных властей, что звучит как угроза, «не сдашь языковой экзамен, депортируем», в Латвии получили около 30 тысяч русских. Упорно пытаются выдворить из страны прежде всего обладателей наших паспортов, которые в Прибалтике и без того уже много лет ограничены в правах.

«Когда получили мою заявку на экзамен, они просто ее проигнорировали и не известили меня, когда приходить. А когда я уже пошел выяснять, как это так, почему у меня аннулирован мой вид на жительство, они мне сказали: «Ну, нам пришли бумаги из министерства образования, что вы не пришли на экзамен», — рассказал бывший житель Латвии, гражданин РФ Аркадий Глухих.

Выходит, вся эта лингвистическая история отчасти просто уловка для избавления от неугодных Сейму людей. Любопытно, что представителям прозападного лагеря — тем, кто после начала СВО попросил в Латвии политического убежища, — языковой экзамен сдавать не обязательно. Они для Риги — «правильные русские», и для них можно сделать исключение. Местных политиков эти двойные стандарты, кажется, не смущают.

«Те, которые иммигрировали сейчас, современные русские, которые получили вид на жительство, там совсем другая история — там принципы продления вида на жительство совсем другие, и там язык не затрагивается», — заметил политолог, близкий друг президента Латвии Филипп Раевский.

И в этом смысле показательна история Елены Крейле. Уроженка Латвии вывешивала в окнах своей квартиры российский триколор и публично поддерживала спецоперацию. За это ее осудили на три года лишения свободы — так случается с теми, кто неправильно отвечает на вопросы, которые устами Риги русским задают Вашингтон и Брюссель.