Умер трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 61 0

Он был самым молодым заслуженным мастером спорта СССР среди лыжников и биатлонистов.

Умер трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков

Фото: ТАСС

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Ушел из жизни трехкратный чемпион мира по биатлону в составе сборной СССР Александр Ушаков. Об этом сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

«На 77 году жизни умер трехкратный чемпион мира, участник трех олимпийских сборных Александр Андреевич Ушаков, сообщает Федерация биатлона Удмуртской республики. В последние годы заслуженный удмуртский биатлонист жил под Тверью», — уточнили в пресс-службе СБР.

Ушаков родился 18 июля 1948 года в удмуртской деревне Смирново. Он был выходцем из крестьянской семьи, с ранних лет увлекался лыжным спортом. На одной из прогулок на Ушакова обратил внимание тренер детской школы по биатлону и пригласил юного спортсмена в секцию.

Первые соревнования, в которых принял участие Ушаков, состоялись в 1966 году. Уже тогда будущей звезде не было равных.

На чемпионате мира среди юниоров, который состоялся в Польше в 1967 году, Ушаков завоевал две золотые медали и стал первым биатлонистом из Удмуртии, которому было присвоено звание мастера спорта международного класса.

В 1970 году Ушаков попал в сборную СССР, завоевал золотую медаль в эстафетной гонке и получил звание заслуженного мастера спорта СССР, став самым молодым спортсменом среди лыжников и биатлонистов, который был удостоен такого почетного звания.

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