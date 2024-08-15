Просто космос: экипаж МКС поделился уникальными кадрами северного сияния

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Экипаж МКС поделился уникальными кадрами северного сияния

Фото, видео: © РИА Новости / Иван Вагнер; 5-tv.ru

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Видео сделано с высоты 400 километров над Землей.

Космически красивые кадры опубликовал один из членов экипажа МКС. На рабочем месте у него оказалась самая выгодная точка обзора для того, чтобы полюбоваться северным сиянием. Тем самым, которое недавно, правда с Земли, наблюдали жители Ленинградской области и соседних регионов страны. Зрелище впечатляющее — по атмосфере словно разливаются разноцветные волны. Кстати, видео сделано на высоте 400 километров.

Явление так называемого северного сияния возникает при взаимодействии магнитного поля нашей планеты с частицами ветра с Солнца, которое проявляется красочными пятнами зеленого, фиолетового и других цветов.

Ранее 5-tv.ru писал, что сильная магнитная буря вызвала северное сияние во многих регионах РФ. Самой же буре присвоили четвертый уровень из пяти возможных. Сопровождают ее, как это часто бывает, проблемы со связью и спутниковой навигацией, некорректная работа техники и перебои в электросетях. Метеозависимым людям рекомендуют снизить физические нагрузки и внимательно следить за самочувствием.

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