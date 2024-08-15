Российские школьники победили на олимпиаде по искусственному интеллекту
В финале за медали боролись старшеклассники из 39 стран.
Фото, видео: Telegram / Правительство России / government_rus; 5-tv.ru
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Российские школьники победили на первой Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Соревнования проходили в Болгарии. В финале за медали боролись старшеклассники из 39 стран.
Они решали задачи, имитирующие реальные научные исследования в области искусственного разума, занимались разработкой программного обеспечения. Сборная России набрала абсолютное большинство конкурсных баллов, завоевав четыре золотых медали.
Ранее, писал 5-tv.ru, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как детям провести лето в городе. Так, в столичных парках, библиотеках, культурных центрах проходят пленэры, встречи книжного клуба, соревнования по ориентированию на местности, квесты и многое другое.
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