По любви или по расчету? Сябитова раскрыла тайну крепкого брака

Можно ли полагаться на одни чувства?

Главная сваха России, телеведущая Роза Сябитова считает, что крепкий брак основан прежде всего на деловом аспекте. Союз двух половинок — серьезный жизненный проект, к построению которого нужно подходить с холодной головой. Об этом она рассказала в интервью журналу «Теленеделя».

«Я считаю, что брак — это сделка. И не надо на меня обижаться. Судят по результату. А результат — это разводы, которые намного превышают количество регистрируемых браков. А все потому, что в брак идут за удовольствием», — отметила Сябитова.

Телеведущая уверена, что при планировании брака нельзя делать упор только на неустойчивую чувственную сторону отношений. Ведь на одной любви нельзя организовать быт, вырастить детей. Нужно смотреть в одну сторону с партнером и уметь договариваться.

«Сделка предполагает разделение ответственности, распределение обязанностей, финансовые потоки, возможные варианты выхода из форс-мажорных обстоятельств и многое другое. Без разумного и системного подхода „семейный корабль“ быстро пойдет ко дну», — подчеркнула сваха.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Сябитова оценила перспективы брака Харламова и Ковальчук.