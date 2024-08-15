По любви или по расчету? Сябитова раскрыла тайну крепкого брака

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 36 0

Телеведущая Роза Сябитова считает, что брак — это сделка

По любви или по расчету? Сябитова раскрыла тайну крепкого брака

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Можно ли полагаться на одни чувства?

Главная сваха России, телеведущая Роза Сябитова считает, что крепкий брак основан прежде всего на деловом аспекте. Союз двух половинок — серьезный жизненный проект, к построению которого нужно подходить с холодной головой. Об этом она рассказала в интервью журналу «Теленеделя».

«Я считаю, что брак — это сделка. И не надо на меня обижаться. Судят по результату. А результат — это разводы, которые намного превышают количество регистрируемых браков. А все потому, что в брак идут за удовольствием», — отметила Сябитова.

Телеведущая уверена, что при планировании брака нельзя делать упор только на неустойчивую чувственную сторону отношений. Ведь на одной любви нельзя организовать быт, вырастить детей. Нужно смотреть в одну сторону с партнером и уметь договариваться.

«Сделка предполагает разделение ответственности, распределение обязанностей, финансовые потоки, возможные варианты выхода из форс-мажорных обстоятельств и многое другое. Без разумного и системного подхода „семейный корабль“ быстро пойдет ко дну», — подчеркнула сваха.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Сябитова оценила перспективы брака Харламова и Ковальчук.

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